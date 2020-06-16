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Регион 16.06.2020 18:44

Иран не позволит использовать МАГАТЭ как орудие давления - Зариф

Тегеран привержен своим обязательствам перед МАГАТЭ в рамках иранской ядерной сделки, но не допустит превращения агентства в инструмент давления на Иран, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Мы привержены транспарентности. Мы благодарны России за те меры, которая она предпринимает для укрепления сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Но мы не позволим, чтобы МАГАТЭ стало инструментом для злоупотребления для тех, кто хочет уничтожить СВПД и в принципе противостоит международным организациям", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Так он прокомментировал обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаля Гросси тем фактом, что Иран в течение четырех месяцев отказывает в доступе инспекторов на два ядерных объекта на своей территории.

Зариф подчеркнул, что Иран "по-прежнему сотрудничает с МАГАТЭ во всех сферах, по которым у них есть полномочия".

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]