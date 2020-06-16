Иран не позволит использовать МАГАТЭ как орудие давления - Зариф

Тегеран привержен своим обязательствам перед МАГАТЭ в рамках иранской ядерной сделки, но не допустит превращения агентства в инструмент давления на Иран, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Мы привержены транспарентности. Мы благодарны России за те меры, которая она предпринимает для укрепления сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Но мы не позволим, чтобы МАГАТЭ стало инструментом для злоупотребления для тех, кто хочет уничтожить СВПД и в принципе противостоит международным организациям", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Так он прокомментировал обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаля Гросси тем фактом, что Иран в течение четырех месяцев отказывает в доступе инспекторов на два ядерных объекта на своей территории.
Зариф подчеркнул, что Иран "по-прежнему сотрудничает с МАГАТЭ во всех сферах, по которым у них есть полномочия".
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