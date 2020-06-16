Венгерский парламент проголосовал за отмену особых полномочий правительства, принятых из-за коронавируса

Национальное собрание Венгрии (парламент) во вторник проголосовало за отзыв чрезвычайных полномочий, которыми было наделено правительство страны с целью справиться с эпидемией коронавируса, сообщают западные СМИ.

Парламент, где доминирует партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз", также одобрил завершение в стране "режима опасности", введенного из-за эпидемиологической угрозы.

СМИ уточняют, что официально данный режим будет отменен решением правительства позднее на этой неделе.

В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.

Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, было ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен. Венгерская оппозиция в свою очередь утверждала, что расширенные властные полномочия Орбан использовал не для борьбы с коронавирусом, а для подавления несогласных с ним.

Сам Орбан настаивал, что новый закон позволил ему быстро и эффективно реагировать на ситуацию с пандемией.