Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0245 GBR   2.1527 TRY   0.2491

Цена на нефть

15.06   $/bbl WTI 37.12 0.86 Brent 39.72 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.06.2020 19:15

Венгерский парламент проголосовал за отмену особых полномочий правительства, принятых из-за коронавируса

Национальное собрание Венгрии (парламент) во вторник проголосовало за отзыв чрезвычайных полномочий, которыми было наделено правительство страны с целью справиться с эпидемией коронавируса, сообщают западные СМИ.

Парламент, где доминирует партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз", также одобрил завершение в стране "режима опасности", введенного из-за эпидемиологической угрозы.

СМИ уточняют, что официально данный режим будет отменен решением правительства позднее на этой неделе.

В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.

Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, было ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен. Венгерская оппозиция в свою очередь утверждала, что расширенные властные полномочия Орбан использовал не для борьбы с коронавирусом, а для подавления несогласных с ним.

Сам Орбан настаивал, что новый закон позволил ему быстро и эффективно реагировать на ситуацию с пандемией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛНОМОЧИЯ


Похожие новости


Правящая коалиция венгерского премьера заявила о победе на парламентских выборах Правящая партия Венгрии лидирует на парламентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]