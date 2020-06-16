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Это интересно 16.06.2020 19:27

Еврокомиссия расследует потенциальное нарушение правил конкуренции в сервисах Apple

Европейская комиссия (ЕК) начала два официальных антимонопольных расследования в отношении американской Apple Inc., в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

После предварительной оценки ситуации у регулятора появились опасения, что "условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации", говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Как оказалось, Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах, - заявила исполнительный зампредседателя ЕК Маргрет Вестагер. - Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции оплаты в одно касание в iPhone".

"Очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий, - отметила она. - В связи с этим приняли решение более внимательно оценить практики Apple Pay, а также их влияние на конкуренцию".

В том случае, если регулятор сочтет Apple виновной, компании придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.

Второе расследование, о котором ЕК объявила во вторник, касается потенциального нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store.

В частности, регулятор проверит жалобы на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов.

Расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology, а также сервиса электронных и аудиокниг, отмечается в заявлении регулятора.

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Тэги: ЕВРОПА, APPLE, ЕВРОКОМИССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]