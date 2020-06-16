Еврокомиссия расследует потенциальное нарушение правил конкуренции в сервисах Apple

Европейская комиссия (ЕК) начала два официальных антимонопольных расследования в отношении американской Apple Inc., в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.
После предварительной оценки ситуации у регулятора появились опасения, что "условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации", говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Как оказалось, Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах, - заявила исполнительный зампредседателя ЕК Маргрет Вестагер. - Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции оплаты в одно касание в iPhone".
"Очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий, - отметила она. - В связи с этим приняли решение более внимательно оценить практики Apple Pay, а также их влияние на конкуренцию".
В том случае, если регулятор сочтет Apple виновной, компании придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.
Второе расследование, о котором ЕК объявила во вторник, касается потенциального нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store.
В частности, регулятор проверит жалобы на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов.
Расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology, а также сервиса электронных и аудиокниг, отмечается в заявлении регулятора.
Президент Азербайджана утвердил запрет на производство и изготовление химоружия
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации отправилась в Афганистан
В Баку сожалеют об инциденте с гражданами Азербайджана, находящимися в Дагестане – помощник президента
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель
Rabitabank увеличил в 2019г кредитование физлиц почти на 7%
Глава ФРС прогнозирует долгосрочный ущерб экономике США из-за коронавируса
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
Тема эпидемии COVID-19 в российских СМИ начинает исчерпываться, она надоела обществу - замглавы Минкомсвязи
Оппозиционные партии Армении объединяют усилия для вывода страны из кризиса на фоне дела против Царукяна
Задержавшихся из-за Covid-19 в Литве иностранцев не будут штрафовать
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Станьте ближе к AccessBank с помощью удаленного интервью!
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог