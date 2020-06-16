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Задержавшихся из-за Covid-19 в Литве иностранцев не будут штрафовать

Иностранцев, чье разрешение на пребывание в Литве завершилось в период карантина, не будут наказывать в административном порядке, сообщили в департаменте миграции во вторник.

Административная ответственность, отмечают в ведомстве, не будет применяться еще в течение двух месяцев по истечении карантина. Также не будут применяться решения по возвращению на родину иностранцев, которые не смогли покинуть Литву не по своей вине.

Иностранцы, в отношении которых было принято решение о возвращении, но чей период добровольного отъезда завершился в период карантина, обязаны покинуть Литву до полуночи 17 августа, подчеркивают в департаменте.

"Обращаем внимание на то, что иностранцы, находящиеся в Литве и желающие вернуться в государства проживания, могут это сделать, однако это должно быть согласовано с действующими в их странах ведомствами. Для начала соответствующих процедур, прежде всего, нужно обратиться в посольства или консульские учреждения этих стран, находящиеся в Литовской Республике", - отмечается в сообщении ведомства.

Департамент также призывает иностранцев позаботиться о страховке здоровья на период пребывания в Литве, а иностранцам, сменившим работодателя, напоминают о скорейшем обращении в департамент миграции по вопросу предоставления временного вида на жительство.

Режим карантина, введенный с 16 марта, заканчивается в Литве со среды.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]