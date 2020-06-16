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Дальнее зарубежье 16.06.2020 20:30

Постпред США при НАТО надеется на изменение линии поведения России в Ливии

России следует поменять свою политику в Ливии, поскольку ее действия в этой стране, как ранее и в Сирии, носили деструктивный характер, заявила на пресс-конференции во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Я не думаю, что Ливия - это задача для НАТО, но мы пытаемся изо всех сил донести до обеих сторон: спецпосланнику ООН пора свести стороны вместе и попытаться добиться там мирной обстановки. Конечно, мы надеемся, что Россия посмотрит на то, что она делает, и станет силой мира, а не разрушения, которой она была много лет в Сирии и Ливии", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон - против присутствия России и в Ливии, и в Сирии, поскольку по мнению США, это присутствие оказалось "разрушительным". Также она напомнила, что Вашингтон считает мирные переговоры необходимыми для Ливии.

Кроме этого, Хатчисон выразила мнение, что министры обороны стран НАТО на предстоящей конференции будут обсуждать ситуацию в Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИВИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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