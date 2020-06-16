Экс-президента Киргизии Атамбаева предложили посадить на 15 лет за освобождение криминального авторитета

Гособвинение попросило 15 лет лишения свободы для экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, проходящего по делу о незаконном освобождении криминального авторитета, сообщили "Интерфаксу" во вторник в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.
"В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Гособвинение просит признать виновным Алмазбека Атамбаева в организации коррупции и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры просят лишить бывшего президента всех госнаград", - сообщили в суде.
По словам собеседника агентства, ранее прокуроры просили доставить в суд бывшего президента для участия в прениях сторон, однако он отказался, сославшись на плохое самочувствие.
В комитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное, он находится пол круглосуточным наблюдением врачей.
В суде сообщили, что экс-генпрокурора Киргизии Индиру Джолдубаеву обвинение просит взять под стражу в зале суда и лишить свободы на 15 лет. Для экс-советника председателя Государственной службы исполнения наказания Калыбека Качкыналиева и академика Абдухалима Раимжанова обвинение просит по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.
Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.
В 2019 году в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.
Подозреваемый по этому делу Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 8 августа 2019 года. До этого он находился в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.
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