Оценивать решение Трампа о выводе американских войск из Германии это дело НАТО, а не ЕС - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Совет ЕС не должен давать оценку решению президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии.

"Нет, мы об этом не говорили. Президент Трамп принимает некое решение. А мы принимаем наше в контексте эволюции европейской политики обороны", - сказал Боррель, отвечая во вторник на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Брюсселе после видеосовещания Совета ЕС в формате министров обороны.

По его мнению, оценивать данное решение Трампа - это дело скорее НАТО.

"А мы сконцентрировали (в ходе видеоконференции Совета ЕС - ИФ) все наше внимание на наших оборонных возможностях, и оно было уделено европейской обороне", - объяснил глава дипломатии ЕС.

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие американских войск в европейских странах выгодно и Европе, и США, а также играет роль в объединении Северной Америки и Европы.

Говоря о решении президента США вывести часть американских войск из Германии, генсек сообщил, что обсуждал этот вопрос с Трампом и представителями администрации президента.

"Пока не решено, как и когда это решение (о выводе войск) будет реализовано, ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече на уровне министров обороны (17-18 июня - ИФ)", - добавил Столтенберг.

"Нам нужно сесть и обсудить этот вопрос. Пока слишком рано говорить о том, когда и каким образом это решение (о выводе части военных из ФРГ - ИФ) будет претворено в жизнь", - сказал глава НАТО.

По его словам, американское военное присутствие в ФРГ не имеет прямого отношения к Североатлантическому альянсу, так как регулируется двусторонними договоренностями между Вашингтоном и Берлином. "Однако все равно этот вопрос важен для всех (стран) НАТО", - считает он.

Накануне Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ.

Трамп пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных. Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. При этом, по словам некоторых журналистов, Трамп в понедельник озвучил совершенно другую оценку численности американского контингента - 52 тыс. военных.

Президент США добавил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом - подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.