Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 10,6 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 209 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 4 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 10,662 тыс. человек, число вылечившихся - 5948, скончавшихся - 126.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4588 человек", - подчеркивает штаб.
До сих пор в Азербайджане проведено 391,699 тыс. тестов на коронавирус.
А.Азизов
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