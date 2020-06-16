Вашингтон не сообщил Берлину детали сокращения численности военных США в ФРГ - Маас

В Берлине не получали детальных сведений от Вашингтона относительно планов сократить численность американских военных в Германии, сообщает "Дойче велле" со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"У нас нет точной и детальной информация о том, когда, где и каким образом это будет реализовано", - сказал Маас во время визита в Варшаву.

Он также добавил, что военное присутствие США в Германии важно для безопасности Европы.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение США сократить военное присутствие в Германии не беспрецедентно, и его требуется обсудить. По словам Столтенберга, американское военное присутствие в ФРГ не имеет прямого отношения к Североатлантическому альянсу, так как регулируется двусторонними договоренностями между Вашингтоном и Берлином, но для НАТО этот вопрос все равно важен.

Накануне Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ.

Трамп пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных. Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. При этом, по словам некоторых журналистов, Трамп в понедельник озвучил совершенно другую оценку численности американского контингента - 52 тыс. военных.

Президент США добавил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом - подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.