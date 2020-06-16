Более 150 граждан Азербайджана, находившихся в Дагестане, во вторник выехали на родину

Свыше 150 граждан Азербайджана, находящихся в Дагестане, выехали во вторник родину на автобусах, сообщает пресс-служба Дербентского района республики в Instagram.

«Сегодня 155 граждан Азербайджанской Республики отправились на родину. Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах», - говорится в сообщении.

Согласно действующим в Азербайджане правилам, все прибывшие помещаются на 14-тидневный обязательный карантин.

Также сообщается, что очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующей неделе.

Ранее отмечалось, что граждане Азербайджана в количестве около 400 человек покинули палаточный лагерь и ПВР близ села Куллар в Дагестане. Выражая недовольство организацией их пропуска на родину, вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике и МВД. Протестующие оказали сопротивление. В результате этого несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, получив не опасные для здоровья травмы. Пострадали также 8 граждан Азербайджана. Около 90 граждан Азербайджана были доставлены в отделы полиции, но они не задержаны.

А.Азизов