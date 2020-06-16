Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает рекордного роста спроса на нефть в 2021 году после существенного падения в текущем году.
Трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 во вторник составляет $40,30 за баррель, что на $0,58 (1,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,49 (1,32%) - до $37,61 за баррель.
Поддержку американскому сорту нефти в том числе оказывают статданные из США, указывающие на восстановление американской экономики.
МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с, говорится в отчете организации. Согласно прогнозам агентства, глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. При этом МЭА считает, что спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.
Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.
По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.
Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот, сообщает Reuters.
Между тем "опасения по поводу второй волны коронавируса в ряде штатов США, а также недавно начавшегося роста числа заражений в Пекине, безусловно, сосредоточат на себе внимание рынка, как минимум, в краткосрочной перспективе", говорит старший аналитик сырьевых рынков Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.
За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.
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