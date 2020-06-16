Оппозиционные партии Армении объединяют усилия для вывода страны из кризиса на фоне дела против Царукяна

Оппозиционные политические силы Армении объединяются вокруг повестки по выводу страны из кризисной ситуации.
"Партия "Процветающая Армения" присоединяется к национально-государственной повестке преодоления вызовов, угрожающих нашей государственности. Настало время для объединения усилий всех здоровых сил, деятелей, личностей и организаций, чтобы спасти нашу страну от пропасти", - говорится в заявлении партии.
В "Процветающей Армении" считают, что "репрессивные действия властей, шантаж, попытки заставить замолчать заявляющих о провале деятельности правительства оппозиционеров не могут иметь место в политической повестке демократической страны".
Ранее во вторник возглавляемая экс-директором Службы нацбезопасности партия "Родина", оппозиционная партия "Единая Армения" и партия "Дашнакцутюн" выступили с заявлением, осудив "политическое преследование" главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
"Призываем наших соотечественников к объединению во имя преодоления угрожающих нашей стране вызовов. Требуем от властей прекратить репрессивные действия, направленные на углубление кризиса в стране", - отмечается в заявлении трех партий.
Ранее во вторник парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении неприкосновенности и аресте руководителя крупнейшей армянской оппозиционной партии "Процветающая Армения" Царукяна по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года.
В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, после чего Служба нацбезопасности заявила о возбуждении уголовного дела.
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