Покупатели не заинтересовались имуществом обанкротившейся судоходной компании Палмали за 7,5 млрд руб.

Торги посредством публичного предложения имуществом обанкротившегося ООО "Палмали" (Ростов-на-Дону, входит в турецкую ГК Palmali) суммарной начальной стоимостью 7,548 млрд рублей не состоялись из-за отсутствия заявок, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Публичное предложение действовало с 26 февраля до 11 июня.
Ранее имущество "Палмали" выставлялось на торги в составе семи лотов, один из которых - автомобиль Mercedes, остальные - права требования "Палмали" к многочисленным компаниям. Самыми дорогими были лоты N5 и N6 - дебиторская задолженность компаний Dolphin Overseas Shipping S.A. и Palmali Logistics Company Lied. Их начальная цена составляла 5,472 млрд рублей и 1,917 млрд рублей соответственно.
Первый раз данное имущество выставлялось на торги еще с тремя лотами (автомобили) 12 ноября 2019 года по суммарной начальной цене 8,388 млрд рублей. Тогда были проданы два автомобиля, 19 ноября с ООО "Ресурс танкер" (принципал победителя торгов) заключены договоры купли-продажи этих автомобилей за 742,5 тыс. рублей и за 1,45 млн рублей.
Повторные торги, назначенные на 26 декабря прошлого года по сниженной до 7,548 млрд рублей цене, не состоялись из-за отсутствия заявок.
В настоящее время после нескольких попыток остается нереализованным основное имущество "Палмали" - 46 нефтеналивных судов и баржебуксирных составов, пять катеров. Последняя начальная цена его на торгах посредством публичного предложения составляла 4,319 млн рублей.
В мае 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Палмали" процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев по заявлению ООО "ЛУКОЙЛ-бункер" (Санкт-Петербург, "дочка" ПАО "ЛУКОЙЛ") в связи с наличием непогашенной задолженности на 70,2 млн рублей. В реестр кредиторов, в частности, были включены требования Сбербанка в размере 12,8 млрд рублей, обеспеченные залогом.
В ноябре 2018 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.
На сайте "Палмали" сообщается, что она основана в 2000 году. Компания являлась одним из крупнейших перевозчиков нефтеналивных грузов на юге России. Под ее управлением и в собственности находилось более 50 судов смешанного плавания "река-море" как под российским, так и под иностранными флагами.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ООО "Палмали" является Palmali Holding Company Limited (Мальта).
Группа компаний Palmali, согласно информации на ее сайте, основана в Турции в 1998 году. Входящие в ее состав предприятия осуществляют перевозки по внутренним водным путям России, а также на Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
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