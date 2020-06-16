AZAL с 7 июля будет продавать билеты на рейсы в Нахчыван по новым правилам

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 7 июля будут продавать билеты на рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку по новым правилам, заявил вице-президент компании Эльдар Гаджиев.

«С 18 июня AZAL начнет выполнять рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Пока на летний период предусмотрены два рейса в неделю по каждому направлению, что очень мало, но такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации и решения оперативного штаба по коронавирусу», - сказал Гаджиев.

По его словам, в 2019 году AZAL еженедельно перевозила этими рейсама порядка 20 тыс. человек. «Сейчас мы говорим о порядке 2% от этой цифры», - добавил он.

Гаджиев подчеркнул, что с 7 июля меняется график продажи билетов на рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. «Билеты на эти рейсы AZAL будет продавать на основании списка, полученного из представительства Нахчыванской АР в Баку. Мы, AZAL, на основании полученного списка, будем посылать пассажирам специальные линки, через которые они будут оплачивать билет», - заявил вице-президент компании.

При этом все граждане должны будут иметь медицинскую справку об отсутствии у них коронавируса.

А.Азизов