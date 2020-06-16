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Транспорт и связь 16.06.2020 21:05

Президент Алиев: Мы должны быть готовы к самому плохому сценарию в вопросе открытия школ и университетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил компании Microsoft принять участие в разработке пятилетней правительственной стратегии по цифровой трансформации.

«Если говорить о планах на будущее, возможно, вы в курсе, что мы в настоящее время работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации. Она планируется на следующие пять лет. Я надеюсь, что мы сможем наладить хорошее сотрудничество с Microsoft в этом направлении», - сказал Алиев во вторник в ходе видеовстречи с вице-президентом компании Microsoft Филиппом Рогом.

Алиев добавил, что Азербайджан ведет работу над подготовкой стратегии развития искусственного интеллекта. «Кроме этого, постоянно на повестке находится вопрос кибербезопасности. До сих пор у нас не было проблем в этой сфере, но никто от этого не застрахован. Поэтому кибербезопасность остается нашим приоритетом на будущее», - отметил он.

Президент выразил уверенность в усилении сотрудничества с Microsoft в предстоящие годы.

«Кроме этого, пандемия коронавируса вынуждает нас смотреть на дистанционное образование под новым углом. Мы в текущих условиях предприняли определенные шаги, так как наши школы и университеты закрыты с марта. Сейчас мы готовимся к открытию нового учебного года с 15 сентября. Но неизвестно какая будет ситуация с пандемией к этому времени, сможем ли мы открыть школы и университеты, поэтому мы должны быть готовы к самому плохому сценарию», - подчеркнул он.

Рог, в свою очередь, отметил, что в период пандемии увеличилось число кибератак. Он также подчеркнул, что Microsoft в скором времени запустит на азербайджанском языке платформу искусственного интеллекта.

Алиев пригласил Рога посетить Баку после завершения пандемии.

А.Азизов

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Тэги: MICROSOFT, ПРОЕКТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]