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Макроэкономика 16.06.2020 21:08

Экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось - Трамп

Экономика США быстро восстанавливается после трудного периода, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы движемся вперед намного быстрее того, что прогнозировалось", - сказал он, выступая в Белом доме.

В связи с этим, Трамп вновь повторил, что в течение ближайших месяцев в экономике США будут видны положительные тенденции. "А следующий год будет одним из лучших в истории с точки зрения экономики", - добавил президент.

Он напомнил, что всего несколько месяцев назад американская экономика чувствовала себя прекрасно, "пока не пришел этот вирус. Из Китая".

"И вот теперь мы снова делаем это (работаем над восстановлением экономики - ИФ)", - добавил президент США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ОПТИМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]