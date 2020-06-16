Экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось - Трамп

Экономика США быстро восстанавливается после трудного периода, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы движемся вперед намного быстрее того, что прогнозировалось", - сказал он, выступая в Белом доме.

В связи с этим, Трамп вновь повторил, что в течение ближайших месяцев в экономике США будут видны положительные тенденции. "А следующий год будет одним из лучших в истории с точки зрения экономики", - добавил президент.

Он напомнил, что всего несколько месяцев назад американская экономика чувствовала себя прекрасно, "пока не пришел этот вирус. Из Китая".

"И вот теперь мы снова делаем это (работаем над восстановлением экономики - ИФ)", - добавил президент США.