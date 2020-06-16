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Дальнее зарубежье 16.06.2020 21:10

Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

"Это будет фантастическим днем", - добавил президент, страна которого больше остальных пострадала от коронавируса.

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Тэги: ТРАМП, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]