Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

"Это будет фантастическим днем", - добавил президент, страна которого больше остальных пострадала от коронавируса.