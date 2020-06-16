Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
"До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.
"Это будет фантастическим днем", - добавил президент, страна которого больше остальных пострадала от коронавируса.
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