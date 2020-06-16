В Азербайджане хотят создать Абшеронскую долину в сфере высоких технологий

Помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов считает наличие большого потенциала для создания в стране Абшеронской долины в сфере высоких технологий.

«Мы призываем компанию Microsoft быть более активной в Азербайджане. Мы считаем, что для превращения Азербайджана в инновационный центр в регионе имеется большой потенциал для создания Абшеронской долины на подобие Силиконовой долины», - сказал Мовсумов в понедельник в ходе видеовстречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом компании Microsoft Филиппом Рогом.

По его словам, Азербайджан высоко оценивает деятельность Microsoft в этом направлении.

Мовсумов добавил, что в настоящее время в Азербайджане ведут работу над разработкой инновативной стратегии для развития экономики на основе инновационных подходов.

А.Азизов