Часть азербайджанцев, устроивших беспорядки в Дагестане, привлекут к уголовной ответственности

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов заявил о намерении привлечь к уголовной ответственности некоторых граждан Азербайджана, устроивших беспорядки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"После инцидента 93 гражданина Азербайджана доставлены в Магарамкентский райотдел, по части из них будут приняты решения в порядке уголовного судопроизводства, по части - в порядке, предусмотренном административным законодательством РФ. Полное взаимопонимание с коллегами из Азербайджанской Республики у нас есть", - сказал Магомедов на выездном совещании по ситуации с конфликтом с участием граждан Азербайджана.
По его словам, на месте находились 35 сотрудников МВД, которые постоянно несут здесь службу, и восемь сотрудников погранслужбы.
"Мы специально не убираем Кулларский пост, чтобы не допустить несанкционированного перемещения в сторону границы. Здесь были предприняты меры, буквально в течение 15 минут группировку нарастили до 150 человек, а в конечном итоге - до 400 человек. Эти противоправные действия были локализованы. Впоследствии, работая с активистами палаточного городка и другими, ситуацию удалось быстро разрешить", - сказал Магомедов.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что "на территории Дербентского района находятся порядка 600 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу. Их возвращение осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине".
Накануне 400 граждан Азербайджана, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу "Кавказ". Таким образом они решили выразить недовольство их задержкой на территории Дагестана.
На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ России по республике. Протестующие стали конфликтовать со стражами порядка, в результате оказания сопротивления, по данным Следственного комитета, пострадали семь сотрудников полиции, повреждены пять служебных автомашин.
В отделы полиции были доставлены около 90 граждан Азербайджана. Следственные органы СК России по Дагестану проводят проверку по факту применения насилия гражданами Азербайджана в отношении сотрудников полиции. Ход проверки прокурором Дагестана Алексеем Ежовым взят на контроль.
В Дагестан прибыла делегация из Азербайджана для решения вопроса о возвращении их граждан на родину. Сегодня специальными рейсами на нескольких автобусах 155 азербайджанцев вернулись домой.
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