Трамп после протестов против расизма и действий полицейских подписал указ о реформировании полиции

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на реформирование полиции и снижение риска противоправных действий ее сотрудников во время операций.
"Наша полиция будет действовать по самым высоким в мире стандартам", - сказал Трамп на церемонии подписания указа в Белом доме.
При этом он предупредил, что не согласен с тем, что следует лишать полицию США части финансирования. "Американцам нужна сильная полиция", - подчеркнул он. Президент подчеркнул, что в последние годы полиции удалось заметно снизить уровень преступности в стране.
Трамп также подчеркнул, что не допустит повторения беспорядков, произошедших в ходе недавних акций протеста против действий полицейских.
"Я готов работать с конгрессом над тем, чтобы принять и дополнительные меры", - сказал президент США.
По его словам, в стране активно ведется разработка нового эффективного, но не представляющего серьезной угрозы для жизни оружия. Предполагается, что полицейские смогут применять его во время ряда операций, чтобы не подвергать жизни задерживаемых чрезмерной опасности.
Согласно представителям Белого дома, документ предполагает создание базы данных для отслеживания случаев неправомерных действий со стороны полицейских, а также использование федеральных грантов для поощрения деятельности отделений полиции за их соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании.
Кроме того, приказ направлен на привлечение к работе вместе с полицией сотрудников соцслужб и психологов в случае вызовов, когда речь идет о бездомных, о лицах, страдающих психическими расстройствами или наркотической, а также алкогольной зависимостью.
Вместе с тем, по словам представителя администрации, указом также предусмотрена практика набора персонала в полицию из местных сообществ. "Цель этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с общинами", - сказал высокопоставленный чиновник журналистам.
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