В Украине 758 заболевших Covid-19 за сутки, 31 пациент умер - СНБО

На Украине новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки : по состоянию на утро среды выявлено 758 новых случаев инфицирования, 31 человек из числа ранее заболевших умерли, 415 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 666 заболевших за сутки, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня - 753 новых больных, 12 июня сообщалось о 683 случаях.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро 33 234 человек, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

Сейчас на Украине Covid-19 болеет 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (155 случаев), Закарпатской области (82 случая), Черновицкой области (69 случаев).