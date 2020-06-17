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СНГ 17.06.2020 14:26

Более 150 заражений COVID-19 ежедневно выявляются в Нур-Султане, ситуация с коронавирусом ухудшается - медики

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова отмечает ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице Казахстана.

"В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня в городе зарегистрировано 2 тыс. 951 случай коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет. Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавируса, из них 50% - бессимптомные", - сказала Кисикова на брифинге в среду.

Она добавила, что в столице увеличилось количество обращений в "скорую медицинскую помощь" в 3,5 раза и достигло 3 тыс. 700 за прошедшие сутки, обслужено более 2 тыс. вызовов, с увеличением в два раза.

По ее данным, количество вызовов только с клиникой коронавируса увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в восемь раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]