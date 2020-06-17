Более 150 заражений COVID-19 ежедневно выявляются в Нур-Султане, ситуация с коронавирусом ухудшается - медики

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова отмечает ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице Казахстана.

"В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня в городе зарегистрировано 2 тыс. 951 случай коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет. Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавируса, из них 50% - бессимптомные", - сказала Кисикова на брифинге в среду.

Она добавила, что в столице увеличилось количество обращений в "скорую медицинскую помощь" в 3,5 раза и достигло 3 тыс. 700 за прошедшие сутки, обслужено более 2 тыс. вызовов, с увеличением в два раза.

По ее данным, количество вызовов только с клиникой коронавируса увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в восемь раз.