Более 150 заражений COVID-19 ежедневно выявляются в Нур-Султане, ситуация с коронавирусом ухудшается - медики

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова отмечает ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице Казахстана.
"В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня в городе зарегистрировано 2 тыс. 951 случай коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет. Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавируса, из них 50% - бессимптомные", - сказала Кисикова на брифинге в среду.
Она добавила, что в столице увеличилось количество обращений в "скорую медицинскую помощь" в 3,5 раза и достигло 3 тыс. 700 за прошедшие сутки, обслужено более 2 тыс. вызовов, с увеличением в два раза.
По ее данным, количество вызовов только с клиникой коронавируса увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в восемь раз.
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