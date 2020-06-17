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Финансы 17.06.2020 12:59

Расходы населения Азербайджана на страхование останутся на уровне $20-25 - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает риски страхового сектора Азербайджана как высокие, говорится в отчете агентства.

«Наша оценка риска отражает мнение о рисках, которым подвергаются экономика, политика, финансовая система, платежная культура и принцип верховенства закона в Азербайджане. Мы считаем условия операционной деятельности для азербайджанских страховых компаний неблагоприятными, принимая во внимание текущие макроэкономические тенденции, низкий уровень проникновения услуг страхования и лишь умеренные перспективы роста страховой премии в 2020 года», - отмечается в отчете, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Агентство отмечает, что оценка риска азербайджанского сектора страхования иного, чем жизнь соответствует аналогичным оценкам для России, Турции и Португалии. Вместе с тем сектора страхования иного, чем жизнь, в этих странах находятся на очень разных этапах развития.

S&P подчеркивает хорошие показатели прибыльности сектора, принимая во внимание динамику отрасли и характеристики страховых продуктов, которые оказывают позитивное влияние на показатели прибыльности компаний, ведущих деятельность в этом сегменте.

«Принимая во внимание текущие макроэкономические условия и снижение деловой активности и темпов роста ВВП, мы полагаем, что расходы на страхование в Азербайджане останутся на уровне $20-25 на душу населения, а уровень проникновения страховых услуг останется низким и будет приближаться к среднему показателю за пять лет, который составлял 0,5%», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков агентства, перспективы дальнейшего роста в значительной степени будут зависеть от способности компаний, занимающихся страхованием иным, чем жизнь, реализовывать прогнозируемые новые инициативы регулирующего органа и внедрять новые страховые продукты в среднесрочной перспективе.

В Азербайджане лицензию на деятельность в настоящее время имеет 21 страховая компания.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, РИСКИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]