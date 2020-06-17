Расходы населения Азербайджана на страхование останутся на уровне $20-25 - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает риски страхового сектора Азербайджана как высокие, говорится в отчете агентства.
«Наша оценка риска отражает мнение о рисках, которым подвергаются экономика, политика, финансовая система, платежная культура и принцип верховенства закона в Азербайджане. Мы считаем условия операционной деятельности для азербайджанских страховых компаний неблагоприятными, принимая во внимание текущие макроэкономические тенденции, низкий уровень проникновения услуг страхования и лишь умеренные перспективы роста страховой премии в 2020 года», - отмечается в отчете, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Агентство отмечает, что оценка риска азербайджанского сектора страхования иного, чем жизнь соответствует аналогичным оценкам для России, Турции и Португалии. Вместе с тем сектора страхования иного, чем жизнь, в этих странах находятся на очень разных этапах развития.
S&P подчеркивает хорошие показатели прибыльности сектора, принимая во внимание динамику отрасли и характеристики страховых продуктов, которые оказывают позитивное влияние на показатели прибыльности компаний, ведущих деятельность в этом сегменте.
«Принимая во внимание текущие макроэкономические условия и снижение деловой активности и темпов роста ВВП, мы полагаем, что расходы на страхование в Азербайджане останутся на уровне $20-25 на душу населения, а уровень проникновения страховых услуг останется низким и будет приближаться к среднему показателю за пять лет, который составлял 0,5%», - говорится в отчете.
По мнению аналитиков агентства, перспективы дальнейшего роста в значительной степени будут зависеть от способности компаний, занимающихся страхованием иным, чем жизнь, реализовывать прогнозируемые новые инициативы регулирующего органа и внедрять новые страховые продукты в среднесрочной перспективе.
В Азербайджане лицензию на деятельность в настоящее время имеет 21 страховая компания.
А.Мамедов
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