BP увеличила оценку подтвержденных запасов газа в Азербайджане на треть

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане на конец 2019 года оцениваются в 2,8 трлн кубометров, следует из обзора британской нефтегазовой компании BP.

Согласно обзору, по состоянию на конец 2018 года газовые запасы Азербайджана оценивались в 2,1 трлн кубометров. Таким образом, прирост запасов газа за год составил 0,7 трлн кубометров или на 33,3%.

BP отмечает, что по итогам 2019 года доказанные мировые запасы газа в мире увеличились на 1,7 трлн кубометров (на 0,86% - ИФ) – до 198,8 трлн кубометров с 197,1 трлн кубометров на конец 2018 года.

При этом, компания указывает, что наибольший прирост мировых запасов был обеспечен за счет Китая (на 2 трлн кубометров - до 8,4 трлн кубометров на конец 2019г) и Азербайджана.

Вместе с тем, сокращение запасов газа в 2019 году имело место в Индонезии:до 1,4 трлн кубометров с показателя в 2,8 трлн кубометров на конец 2018 года.

Согласно отчету, странами с самыми большими запасами газа в мире остаются Россия (38 трлн кубометров), Иран (32 трлн кубометров) и Катар (24,7 трлн кубометров).

Суммарные запасы газа в странах СНГ на конец 2019 года оцениваются в 64,2 трлн кубометров против 63,6 трлн кубометров на конец 2018 года (рост на 0,9% - ИФ), в том числе в Туркменистане – 19,5 трлн кубометров, Казахстане – 2,7 трлн кубометров, Узбекистане - 1,2 трлн кубометров.

Н.Аббасова