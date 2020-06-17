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Инфраструктура и тендеры 17.06.2020 13:17

Минюст Азербайджана направит свыше 900 тыс. манатов на систему слежения за осужденными

Министерство юстиции Азербайджана закупит у компании «Idrak Texnoloji Transfer» электронные средства слежения за осужденными лицами.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, предусматривающий закупку информационной системы средств слежения, соответствующего оборудования, а также годовой технической поддержки.

Стоимость заключенного контракта – 906,107 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЮСТ, СИСТЕМА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]