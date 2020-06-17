Минюст Азербайджана направит свыше 900 тыс. манатов на систему слежения за осужденными

Министерство юстиции Азербайджана закупит у компании «Idrak Texnoloji Transfer» электронные средства слежения за осужденными лицами.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, предусматривающий закупку информационной системы средств слежения, соответствующего оборудования, а также годовой технической поддержки.

Стоимость заключенного контракта – 906,107 тыс. манатов.

Х.Насирзаде