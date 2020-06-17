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17.06.2020 13:26

Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 2,5 млн манатов манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в селе Муганнлы.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РЕГИОНЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]