Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 2,5 млн манатов манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в селе Муганнлы.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков