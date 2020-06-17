Десятки сотрудников правоохранительных органов в США ушли в отставку за последние дни

Сотрудники правоохранительных органов в ряде городов США массово уходят в отставку на фоне протестов против неравенства, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, сообщил в среду телеканал CNN.

По данным телеканала, по меньшей мере, семь полицейских ушли в отставку в Миннеаполисе (штата Миннесота) - городе, где был убит Флойд в конце прошлого месяца. По данным представителя администрации города, заявления еще не менее пяти офицеров полиции сейчас находятся на стадии рассмотрения.

В то же время представитель городской полиции Джон Элдер заявил, что на данном этапе ситуация не является проблематичной.

"Нет никаких оснований полагать, что на данный момент число (ушедших в отставку - ИФ) является настолько большим, что ситуация станет проблематичной", - заявил Элдер.

"Люди покидают работу по многим причинам - департамент полиции Миннеаполиса не является исключением", - добавил он.

Как сообщает телеканал, еще восемь офицеров полиции ушли с постов в Атланте (штат Джорджия) в этом месяце. Среди них - глава полиции города Эрика Шилдс.

Отмечается, что Шилдс оставила свой пост из-за трагического инцидента, в результате которого 12 мая погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс. Брукс получил огнестрельное ранение в спину в ходе стычки с офицером полиции.

Гибель Брукса спровоцировала демонстрацию протеста в городе, которая прошла на фоне массовых акций против расизма и произвола полиции практически на всей территории США.

В городе Халландейл-Бич на юге штата Флорида ушли в отставку десять сотрудников особого подразделения правоохранительных органов (SWAT). По данным CNN, они сообщили, что такое решение приняли ввиду обеспокоенности по поводу безопасности.

Согласно заявлению офицеров, направленному начальнику полиции города, они чувствуют себя ограниченными из-за того, что тактика их работы политизируется, а "безопасность (служебных - ИФ) собак ставится выше безопасности сотрудников". Кроме того, они отметили, что располагают минимальным количеством снаряжения, а также недостаточно подготовлены.

Более того, в заявлении говорится, что сотрудники SWAT были разочарованы решением командного состава преклонить колени вместе с протестующими во время демонстраций на этой неделе.

В Баффало (штат Нью-Йорк) около 60 офицеров полиции написали заявления на уход из группы экстренного реагирования департамента полиции. При этом из полиции они не уволились.

CNN сообщает, что причиной отставки является временное отстранение двух полицейских, которые толкнули на землю пожилого протестующего.

"57 (полицейских - ИФ) оставили посты из-за отношения к двум их коллегам, которые просто исполняли распоряжение", - заявил президент ассоциации полицейских Баффало Джон Эванс.

Инцидент с нападением на пожилого демонстранта попал на видео. На записи видно, как 75-летний мужчина падает на землю с кровотечением из головы. Двум полицейским, причастным к инциденту, предъявлены обвинения в нападении. Они не признали вину.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализовываться.