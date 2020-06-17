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Инфраструктура и тендеры 17.06.2020 13:54

MIDA направит более 2,7 млн манатов на водоснабжение и благоустройство ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства Азербайджана направит 2 млн 705,996 тыс. манатов на прокладку внешних и внутренних линий водоснабжения и на работы по благоустройству жилого комплекса в Гяндже.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA в качестве подрядчика по прокладке внешних и внутренних линий водоснабжения привлекло предприятие «Inshaat Istehsalat-tikinti qurashdirma insha muassisesi». С данной компанией подписан контракт на 1 млн 117,749 тыс. манатов.

С ООО «11 Sayli ixtisaslashdirilmish demir yolu muessisesi» подписан контракт на проведение работ по благоустройству, строительство дорог, тротуаров и планирование. Сумма контракта - 1 млн 588,247 тыс. манатов.

Комплекс соцжилья в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, ЖК, ГЯНДЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]