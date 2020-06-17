MIDA направит более 2,7 млн манатов на водоснабжение и благоустройство ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства Азербайджана направит 2 млн 705,996 тыс. манатов на прокладку внешних и внутренних линий водоснабжения и на работы по благоустройству жилого комплекса в Гяндже.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA в качестве подрядчика по прокладке внешних и внутренних линий водоснабжения привлекло предприятие «Inshaat Istehsalat-tikinti qurashdirma insha muassisesi». С данной компанией подписан контракт на 1 млн 117,749 тыс. манатов.
С ООО «11 Sayli ixtisaslashdirilmish demir yolu muessisesi» подписан контракт на проведение работ по благоустройству, строительство дорог, тротуаров и планирование. Сумма контракта - 1 млн 588,247 тыс. манатов.
Комплекс соцжилья в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.
MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.
Б.Рустамбеков
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