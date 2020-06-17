Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 4 млн манатов на улучшение орошения земель

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационными сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило два контракта для улучшения орошения земель общей стоимостью 3 млн 806,698 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Oguz-K» заключен контракт на улучшение водоснабжения оросительных земель хозяйства Чинарлы Билясуварского района. Стоимость заключенного контракта – 450 тыс. манатов.

Предметом второго контракта, заключенного с ООО «Azertranss», является улучшение водоснабжения оросительных земель села Муганлы Агстафинского района. Стоимость контракта – 3 млн 356,698 тыс. манатов.

Х.Насирзаде