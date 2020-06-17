Число заразившихся Covid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 663 человека, шесть пациентов умерли

В Белоруссии по состоянию на 17 июня зарегистрировано 56 тыс. 32 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 663 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 (на 16 июня - 318) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 17 июня выздоровели и выписаны 32 тыс. 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 июня - 31 тыс. 273 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 778 тыс. 935 тестов на коронавирусную инфекцию (более 18,3 тыс. за последние сутки).