Число заразившихся Covid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 663 человека, шесть пациентов умерли

В Белоруссии по состоянию на 17 июня зарегистрировано 56 тыс. 32 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.
Прирост за последние сутки составил 663 человека.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 (на 16 июня - 318) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 17 июня выздоровели и выписаны 32 тыс. 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 июня - 31 тыс. 273 человека).
По данным Минздрава, всего было проведено 778 тыс. 935 тестов на коронавирусную инфекцию (более 18,3 тыс. за последние сутки).
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2019г превысила 1 тыс. манатов
Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Население Азербайджана в январе-мае сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,7%
Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим - Новак
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит около 4 млн манатов на улучшение орошения земель
В ВОЗ положительно оценили клинические испытания дексаметазона в лечении коронавируса
Россия передала свои тесты на COVID-19 в 30 стран мира - глава Роспотребнадзора
Десять граждан Азербайджана задержаны после беспорядков в Дагестане, возбуждено уголовное дело
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
Станьте ближе к AccessBank с помощью удаленного интервью!
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог