Дезинфекционные тоннели установили и в Ново-Огарево, и в Кремле - Песков

Дезинфекционные тоннели были установлены в рамках дополнительных мер предосторожности не только в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, но и в Кремле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это действительно так. Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле. В Кремле их даже две штуки установлено. Установлены и в резиденции в Ново-Огарево", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об установке дезинфекционных тоннелей в резиденции президента.

Он отметил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента, поскольку он там проводит много мероприятий, и именно оттуда отправляется в Кремль. Кроме того, в резиденции Путин проводит очные встречи.

По словам Пескова, установка тоннелей связана с эпидемиологической обстановкой.

"Они были установлены в самый разгар эпидемии", - отметил он.

"Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - сказал Песков.