Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков

В Кремле рассчитывают, что трудности, возникшие на границе Дагестана с Азербайджаном, будут разрешены, с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

"Мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые сейчас там есть, там продолжается более усиленный режим самоизоляции, но контакты осуществляются, они продолжаются. И мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят "расшить" эту проблему", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию на границе Дагестана с Азербайджаном.

По его словам, лидеры России и Азербайджана не общались на эту тему. При этом Песков не стал комментировать действия азербайджанской стороны.

Он напомнил, что ситуация возникла изначально с момента введения режима изоляции. "Действительно, власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели перейти, вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты", - отметил Песков.

Он добавил, что российская и азербайджанская стороны по дипломатическим каналам были на связи, а также по пограничной сфере. Соответствующие органы координируют свои действия, а глава Дагестана докладывал президенту РФ о сложившейся ситуации, рассказал Песков.

"С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал пресс-секретарь президента.

15 июня около 400 граждан Азербайджана, размещенных в палаточном лагере и в пункте временного размещения в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом, вышли и перекрыли трассу "Кавказ". Таким образом они решили выразить недовольство их задержкой на территории Дагестана.

На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ России по республике. В результате конфликта пострадали девять сотрудников правоохранительных органов Дагестана, а десять граждан Азербайджана были задержаны.