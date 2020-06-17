В ВОЗ положительно оценили клинические испытания дексаметазона в лечении коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний лекарственного препарата дексаметазон в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Fox News.
"Это первое лекарство, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорилось в заявлении гендиректора ВОЗ.
"Это прекрасные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также больницы и пациентов Великобритании, которые внесли свой вклад в этот жизненно важный научный прорыв", - отметил Гебрейесус.
Так, в ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на ИВЛ. Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.
По данным Fox News, в ВОЗ ожидают полного отчета результатов исследования.
Положительное воздействие препарата на больных коронавирусом было выявлено исследователями Оксфордского университета.
"Дексаметазон первый представленный препарат, который повышает шансы на выживание при заражении COVID-19", - заявил оксфордский профессор в области новых инфекционных заболеваний Питер Хорби.
При этом отмечается, что пациенты с более легкой формой протекания заболевания не почувствовали улучшений при приеме данного препарата. По словам Хорби, дексаметазон станет стандартным препаратом для тяжело больных коронавирусом пациентов в Великобритании.
Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал результаты клинических испытаний "существенным британским научным достижением".
По данным телерадиокорпорации BBC, которая ссылается на исследователей, в том случае, если бы препарат начали использовать в начале пандемии COVID-19, можно было бы спасти около 5 тыс. жителей Великобритании.
Дексаметазон является широко доступным препаратам. Его используют с 1960-х годов в качестве противовоспалительного средства для пациентов с артритом и астмой.
Fox News напоминает, что ранее клиническую эффективность в лечении пациентов с коронавирусом показал препарат ремдесивир.
Исследование, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных.
В США в начале мая выдали разрешение на использование ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии и Южной Корее
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