Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим - Новак

Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Очевидно, мы будем переживать изменение структуры энергетической отрасли, и те взгляды и прогнозы, которые делались ранее по развитию мировой энергетики, будут существенно скорректированы", - сказал он в ходе онлайн-конференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех".

"Это касается, в первую очередь, изменение образа жизни - думаю, жители планеты в ближайшее время будут меньше передвигаться на автомобилях и авиатранспорте. Восстановление, будет не таким быстрым, как V-образное, а скорее, это будет частично быстрое восстановление с последующим достаточно долгим выходом на показатели, которые были до кризиса", - добавил министр.

В 2019 году в мире потреблялось порядка 100 млн баррелей нефти в сутки. В апреле потребление падало на 28-30 млн б/с.