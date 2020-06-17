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ТЭК 17.06.2020 14:31

Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим - Новак

Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Очевидно, мы будем переживать изменение структуры энергетической отрасли, и те взгляды и прогнозы, которые делались ранее по развитию мировой энергетики, будут существенно скорректированы", - сказал он в ходе онлайн-конференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех".

"Это касается, в первую очередь, изменение образа жизни - думаю, жители планеты в ближайшее время будут меньше передвигаться на автомобилях и авиатранспорте. Восстановление, будет не таким быстрым, как V-образное, а скорее, это будет частично быстрое восстановление с последующим достаточно долгим выходом на показатели, которые были до кризиса", - добавил министр.

В 2019 году в мире потреблялось порядка 100 млн баррелей нефти в сутки. В апреле потребление падало на 28-30 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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