В Индии все активнее требуют от премьера ответных мер в связи с пограничным боестолкновением с Китаем - ТВ

В Индии растет давление на премьер-министра страны Нарендру Моди с требованием принять меры после пограничного боестолкновения с Китаем, которое унесло жизни 20 индийских военных, передает в среду телеканал CNN.

"Почему премьер-министр молчит? Почему он прячется?" - написал в Twitter один из лидеров оппозиционного "Индийского национального конгресса - второй по численности партии Индии - Рахул Ганди.

"Хватит этого. Мы должны узнать, что произошло. Как смеет Китай убивать наших солдат? Как смеет он забирать наши земли?" - добавил он.

По данным телеканала, сам премьер еще публично не прокомментировал инцидент, но его офис в среду призвал все партии страны провести в пятницу встречу для "обсуждения обстановки в пограничных районах Индии и Китая".

CNN отмечает, что пограничный инцидент стал еще одной проблемой для Моди, которого критикуют за реакцию властей на кризис с коронавирусом: по некоторым данным, вирусом заражены более 354 тыс. человек, примерно 12 тыс. инфицированных скончались.

Ранее индийская армия сообщала, что боестолкновение произошло в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем. Индийская армия сообщила о гибели о трех военнослужащих, а также о потерях с китайской стороны, без деталей. Позднее стало известно, что инцидент привел к гибели 20 индийских военнослужащих.

CNN уточняет, что это первые военные потери более чем за 40 лет на этом спорном участке границы между Индией и КНР.

Телеканал также сообщил, что источник в индийской армии рассказал о начале столкновений после того, как китайцы, уже в ходе деэскалации в спорной долине Галван, поставили тент на спорной территории. 15 июня китайские войска вернулись с подкреплением и атаковали индийских военных, причем, согласно источнику, "использовали камни, бамбуковые палки с закрепленными на них лезвиями". Противостояние продолжалось четыре-пять часов, и индийская сторона понесла потери до прибытия подкреплений. Ранения, полученные индийскими военными, усугубили холод в этой местности и высокогорье.

Однако, подчеркивает CNN, телеканал не может проверить детали столкновения из независимых источников.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга во вторник, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами". Индийская сторона, наоборот, утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями именно китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года