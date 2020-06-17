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Дальнее зарубежье 17.06.2020 21:29

ЕС планирует в 2021 г. провести полноценный саммит лидеров "Восточного партнерства"

Европейский Союз планирует в 2021 году провести полноценный саммит лидеров "Восточного партнерства", а не в формате видеоконференции, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Есть очень сильное желание определить дату. Пока я могу сказать, что это будет в 2021 году, но наберитесь немного терпения, завтра (18 июня - ИФ) у вас будет больше информации. Но я могу заверить вас, что все партнеры в "Восточном партнерстве" действительно хотят работать вместе и провести этот саммит физически, лицом к лицу как можно быстрее", - сказал источник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он добавил, что это будет возможно, когда меры общественного здравоохранения позволят лидерам встретиться физически.

По словам чиновника, видеоконференция лидеров "Восточного партнерства", которая должна состояться в четверг, 18 июня, это "чрезвычайно важная платформа для лидеров, чтобы быть в контакте друг с другом, подвести итоги ситуации, посмотреть, чего мы достигли и смотреть вперед, чтобы продолжить кооперацию".

"Встреча сама по себе является сигналом", - добавил он.

Источник также сообщил, что совместная декларация лидеров, которую обычно готовят для саммита, будет уже на следующем "физическом" саммите лидеров "Восточного партнерства".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]