Европейский Союз планирует в 2021 году провести полноценный саммит лидеров "Восточного партнерства", а не в формате видеоконференции, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Есть очень сильное желание определить дату. Пока я могу сказать, что это будет в 2021 году, но наберитесь немного терпения, завтра (18 июня - ИФ) у вас будет больше информации. Но я могу заверить вас, что все партнеры в "Восточном партнерстве" действительно хотят работать вместе и провести этот саммит физически, лицом к лицу как можно быстрее", - сказал источник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он добавил, что это будет возможно, когда меры общественного здравоохранения позволят лидерам встретиться физически.

По словам чиновника, видеоконференция лидеров "Восточного партнерства", которая должна состояться в четверг, 18 июня, это "чрезвычайно важная платформа для лидеров, чтобы быть в контакте друг с другом, подвести итоги ситуации, посмотреть, чего мы достигли и смотреть вперед, чтобы продолжить кооперацию".

"Встреча сама по себе является сигналом", - добавил он.

Источник также сообщил, что совместная декларация лидеров, которую обычно готовят для саммита, будет уже на следующем "физическом" саммите лидеров "Восточного партнерства".