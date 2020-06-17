ЕС внес весомый вклад в разработку вакцины против COVID-19, но многое еще предстоит сделать - глава Еврокомиссии

Евросоюз помог скоординировать на мировом уровне финансовый вклад в почти 10 млрд евро в разработку вакцины против COVID-19, но еще многое предстоит сделать, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы продолжим мобилизовывать финансовые средства и политические обязательства во всем мире. Мы работаем над организацией всемирного саммита, который состоится 27 июня. Мы с нашими партнерами изучаем, как сделать, чтобы многие страны объединили ресурсы для того, чтобы совместно зарезервировать будущие вакцины у фармацевтических предприятий", - сообщила глава ЕК в видеообращении, распространенном в среду.

"В то же время мы работаем над предварительной резервацией вакцин для стран с низкими и средними доходами. Страны с высокими доходами будут действовать как единая группа международных закупщиков", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, это поможет разработать надежную и эффективную вакцину и оптимизировать доступ к ней во всем мире для всех, кто в этом нуждается.

Она подчеркнула, что в борьбе против пандемии коронавируса нельзя исходить из принципа "каждый за себя", так как национальные экономики связаны между собой не только в рамках ЕС, но и во всем мире через торговлю и сотрудничество.

"Европейская экономика сможет перезапуститься только тогда, когда наши партнеры также смогут сделать это. И мы не защитимся, если не защитится и весь мир", - отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии указала на то, что в нынешнем мировом кризисе переплелись санитарные и экономические аспекты.

"Наши экономики не смогут ускориться, и наша жизнь не станет снова нормальной, пока у нас не будет эффективной и надежной вакцины против этого вируса", - сказала глава ЕК.

"Сегодня мы предлагаем нашу европейскую стратегию по вакцине. В основе этой стратегии - совместная деятельность на уровне Европейского союза, которая позволит всем государствам-членам повысить их шансы получить эффективную вакцину и гарантировать нашим гражданам ее необходимый объем по разумной цене", - объявила председатель Еврокомиссии.

Она пояснила, что тем самым можно будет избежать ненужной конкуренции между государствами-членами и обеспечить "конкретную европейскую солидарность".

Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в течение недель работает с государствами-членами и с фармацевтическими предприятиями, чтобы осуществить такой совместный подход. Она напомнила, что на прошлой неделе министры здравоохранения стран ЕС договорились сотрудничать в этом направлении. В то же время Еврокомиссия поддерживает "всеобщий и приемлемый по цене доступ к вакцине, особенно для самых уязвимых стран".

"Теперь мы будем действовать очень быстро. В борьбе против этой пандемии на счету каждый день", - заявила председатель Европейской комиссии.

"Всемирный саммит" 27 июня, объявленный фон дер Ляйен, будет заключительным этапом сбора взносов, который завершит несколько недель международной кампании "Global Goal: Unite for Our Future".