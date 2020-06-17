Санкции против проекта "Северный поток 2" вредят совместным усилиям России и США по нормализации энергетического рынка, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на онлайн-конференции 25-го Мирового энергетического конгресса "COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех".
"Я бы хотел сказать по поводу "Северного потока 2", по поводу других вопросов, которые тем не менее сохранились. На мой взгляд, и они конечно не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. К сожалению протекционистские меры сохранились даже в период кризиса. И мы это видим по тем заявлениям, по тем законопроектам, которые разрабатываются в том числе в сенате США. И это конечно не совсем позитивно играет чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики, по развитию рыночных инструментов, по устойчивой энергетики и обеспечению населения энергией в мире в целом", - сказал российский министр.
Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".
Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.
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