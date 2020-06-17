Иммунитет к корнавирусу появится в РФ, когда переболеет около 60% населения - депутат Огуль

Большинству населения РФ еще угрожает коронавирус, поскольку иммунитет к нему пока не выработался, считает замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль.

"Основным условием для полного снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. А он появляется, когда переболеет около 60% населения. Пока мы на эти цифры не вышли", - сказал Огуль "Интерфаксу" в среду.

"Сейчас никто не может точно сказать, какой будет вторая волна коронавирусной инфекции, но сама вероятность ее прихода очень высока", - сказал Огуль.

Он считает, что "готовиться ко второй волне однозначно нужно".

"Я бы не рекомендовал тем, кто не переболел, играть с судьбой и испытывать на себе прочность выстроенной системы защиты. Пока у нас не будет вакцины и проверенного лекарства, советую всем жить в режиме повышенной бдительности, пользоваться индивидуальными средствами защиты и не торопиться расширять круг контактов", - сказал Огуль.

По данным на утро среды, в России зарегистрирован 553 тыс. 301 случай коронавирусной инфекции, 7 478 умерших и 304 тыс. 342 выписанных.

Россия находится на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,13 млн), на втором - Бразилия (923 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (354 тыс.).