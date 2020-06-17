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Дальнее зарубежье 17.06.2020 20:02

Берлин ожидает от США конкретики о планах сократить военный контингент в ФРГ

В Берлине приняли к сведению планы президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в ФРГ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы приняли заявление президента США к сведению. Как это повлияет на размещенные в Германии американские силы, станет ясно из планов реализации этих намерений американским министерством обороны. И мы ждем конкретной информации об этом", - сказал Зайберт в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. Трамп сказал, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]