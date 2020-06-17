Берлин ожидает от США конкретики о планах сократить военный контингент в ФРГ

В Берлине приняли к сведению планы президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в ФРГ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы приняли заявление президента США к сведению. Как это повлияет на размещенные в Германии американские силы, станет ясно из планов реализации этих намерений американским министерством обороны. И мы ждем конкретной информации об этом", - сказал Зайберт в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ранее Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.
Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. Трамп сказал, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.
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