Берлин ожидает от США конкретики о планах сократить военный контингент в ФРГ

В Берлине приняли к сведению планы президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в ФРГ, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы приняли заявление президента США к сведению. Как это повлияет на размещенные в Германии американские силы, станет ясно из планов реализации этих намерений американским министерством обороны. И мы ждем конкретной информации об этом", - сказал Зайберт в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. Трамп сказал, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.