Страны ЕС продолжат общение с Россией на принципах, принятых в 2016 году

Государства-члены Европейского союза не собираются менять отношения с Россией, основанные на принятых в 2016 году пяти принципах, сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"Это принципы, которыми руководствуются все государства-члены ЕС, по ним есть высокая степень единства", - подчеркнул этот чиновник в среду на брифинге перед запланированной на четверг видеоконференцией лидеров стран ЕС и шести государств-участников программы "Восточное партнерство".

Он напомнил, что два из пяти принципов касаются отношения России с Украиной и в целом со странами Восточного партнерства.

"Наша позиция очень ясна в том, что касается территориальной целостности Украины и поддержки, которую мы ей оказываем, - сказал чиновник брюссельского аппарата ЕС. - Мы очень жестко стоим на этом. Мы постоянно напоминаем России о необходимости выполнять минские соглашения, и это один из пяти принципов. Откровенно говоря, я не вижу никакого стремления или потребности менять эту стратегию".

На ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 июня в форме видеоконференции, "лидеры стран ЕС кратко коснутся состояния реализации Минских соглашений".

"Председатель Евросовета Шарль Мишель очень внимательно наблюдает за ситуацией, находится в тесном контакте с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном и послезавтра на саммите будет проведен обзор состояния выполнения минских соглашений", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Он признал, что пандемия коронавируса существенно помешала внутренней дискуссии в ЕС по отношениям с Россией, в том смысле, что для обсуждения стратегии по любому вопросу "в дипломатии лучше проводить личные встречи".

В 2016 году Совет ЕС принял пять руководящих принципов отношений с Россией. Речь идет о полном выполнении соглашения "Минск-2" как условия любого изменения в отношениях; продолжении укрепления сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства и Центральной Азии; "внутренняя устойчивость" ЕС вопросах энергетической безопасности, гибридных угроз и пропаганды; взаимодействие с Москвой "по некоторым избранным направлениям", где есть явный интерес ЕС; поддержка развития гражданского общества в России, контактов между людьми и обменов.

В программе "Восточное партнерство" с разной степенью активности участвуют шесть стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.