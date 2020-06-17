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Дальнее зарубежье 17.06.2020 20:28

Индийское посольство не подтверждает перенос видеоконференции глав МИД РФ, Индии и КНР, планируемой 23 июня

В посольстве Индии в Москве не подтверждают информацию о переносе планировавшейся на 23 июня видеоконференции глав МИД РФ, Индии и Китая, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Подтверждения этой информации пока нет", - заявила "Интерфаксу" второй секретарь посольства Индии Сунайна Гахлот.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что видеоконференция глав внешнеполитических ведомств трех стран отложена в связи с обострением ситуации на границе Индии и Китая.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]