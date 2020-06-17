Индийское посольство не подтверждает перенос видеоконференции глав МИД РФ, Индии и КНР, планируемой 23 июня

В посольстве Индии в Москве не подтверждают информацию о переносе планировавшейся на 23 июня видеоконференции глав МИД РФ, Индии и Китая, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
"Подтверждения этой информации пока нет", - заявила "Интерфаксу" второй секретарь посольства Индии Сунайна Гахлот.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что видеоконференция глав внешнеполитических ведомств трех стран отложена в связи с обострением ситуации на границе Индии и Китая.
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