Один из личных самолетов лидера КНДР совершил полет на восток страны

Самолет Ан-148, используемый лидером КНДР Ким Чен Ыном, совершил перелет на восток Северной Кореи на фоне роста напряженности между Пхеньяном и Сеулом, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные сайта Aircraft Spot, отслеживающего авиаперелеты.
Самолет авиакомпании Air Koryo был замечен около 10:00 среды по местному времени (4:00 мск). Он двигался в северо-восточном направлении, а затем Aircraft Spot потерял его след.
"Ан-148 был бы хорош для коротких перелетов", - рассказал агентству сотрудник Aircraft Spot.
"Честно говоря, трудно сказать, кто был на борту самолета, и когда. Но я видел, как Ан-148 летел на северо-восток от региона, где у него (Ким Чен Ына - ИФ) есть дворец", - продолжил он.
Он пояснил, что также у Ким Чен Ына есть Ил-62, который предназначен для более дальних перелетов в комфорте.
Ранее в среду агентство "Рёнхап" сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели.
В то же время его сестра Ким Е Чжон - заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - за это время почти ежедневно делала заявления с осуждениями Южной Кореи.
13 июня Ким Е Чжон предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если активисты не прекратят переправлять из Южной Кореи в КНДР пропагандистские листовки. Также она заявляла, что северокорейские власти уничтожат "бесполезный" офис по межкорейским связям в Кэсоне.
Накануне в северокорейском городе Кэсоне, который находится на границе с Южной Кореей, по решению властей КНДР взрывом было снесено здание офиса по межкорейским связям.
КНДР также пригрозила предпринять и другие шаги, в том числе направить подразделения Корейской народной армии в район Кэсона, а также в туристическую зону Кымгансан.
В ответ Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Север "заплатит", если будет совершать такие провокационные шаги. В ведомстве отметили, что южнокорейские военные находятся в полной готовности с целью справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами.
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