В Узбекистане сообщили об обострении ситуации с коронавирусом после смягчения карантина

В Узбекистане проведено около одного миллиона тестов на выявление нового типа коронавируса COVID-19, сообщил заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Ботиржон Курбонов.
"К настоящему времени проведено 944 тыс. 189 тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки более 19 тысяч", - сказал Курбонов в среду в ходе онлайн-брифинга.
По его данным за период после 16 марта, когда в стране был объявлен карантин, в домашних условиях карантин прошли почти 326 тысяч человек, в обсервации побывали более 103,5 тысяч.
Из 1568 инфицированных коронавирусом за последние две недели 888 человек были выявлены среди населения, 680 - из числа тех, кто прибыл из других стран.
"К сожалению, смягчение условий карантина привело к тому, что население стало более равнодушно относиться к рекомендациям по соблюдению правил гигиены, социальной дистанции, ношения масок. В результате мы видим, что ситуация обостряется", - сказал Курбонов.
Он сообщил, что в настоящее время в республике под медицинским контролем находится 51 тысяч 431 граждан, прибывших из неблагополучных регионов или контактировавших с больными. Из них 29 тысяч находится под домашним карантином, более 22 тысяч в обсервации.
Как сообщалось, власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа, при этом продолжили поэтапно смягчать условия карантина. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
В Узбекистане на 17:00 (16:00) часов среды число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 5638, выздоровело 4096 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
Армения постоянно пытается изменить формат переговоров по Карабаху – президент Азербайджана
Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами
В Азербайджане более 29 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2019г превысила 1 тыс. манатов
Комитет бундестага по экономике призвал правительство ФРГ отреагировать на санкции США против "Северного потока 2"
Минэкономразвития чуть смягчило прогноз падения ВВП в 2020г, сблизило оценки инфляции с Минфином
E.ON: технологии, а не катастрофы определят стратегию развития энергетики
Коронавирус выявлен у шести футболистов "Ростова", клуб уходит на двухнедельный карантин
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приближается к 11 тыс
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
Станьте ближе к AccessBank с помощью удаленного интервью!
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог