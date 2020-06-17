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СНГ 17.06.2020 20:47

В Узбекистане сообщили об обострении ситуации с коронавирусом после смягчения карантина

В Узбекистане проведено около одного миллиона тестов на выявление нового типа коронавируса COVID-19, сообщил заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Ботиржон Курбонов.

"К настоящему времени проведено 944 тыс. 189 тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки более 19 тысяч", - сказал Курбонов в среду в ходе онлайн-брифинга.

По его данным за период после 16 марта, когда в стране был объявлен карантин, в домашних условиях карантин прошли почти 326 тысяч человек, в обсервации побывали более 103,5 тысяч.

Из 1568 инфицированных коронавирусом за последние две недели 888 человек были выявлены среди населения, 680 - из числа тех, кто прибыл из других стран.

"К сожалению, смягчение условий карантина привело к тому, что население стало более равнодушно относиться к рекомендациям по соблюдению правил гигиены, социальной дистанции, ношения масок. В результате мы видим, что ситуация обостряется", - сказал Курбонов.

Он сообщил, что в настоящее время в республике под медицинским контролем находится 51 тысяч 431 граждан, прибывших из неблагополучных регионов или контактировавших с больными. Из них 29 тысяч находится под домашним карантином, более 22 тысяч в обсервации.

Как сообщалось, власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа, при этом продолжили поэтапно смягчать условия карантина. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

В Узбекистане на 17:00 (16:00) часов среды число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 5638, выздоровело 4096 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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