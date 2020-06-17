JMMC ОПЕК+ 18 июня рассмотрит исполнение сделки в мае-июне, уточнит прогнозы

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня рассмотрит исполнение сделки и прогнозы.

"Это соглашение гибкое, и для нас важно понимать ситуацию на рынке", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, как будет меняться спрос, как будет меняться баланс спроса и предложения на рынке", - добавил он, напомнив, что есть договоренность ежемесячно мониторить ситуацию.

На очередном заседании JMMC 18 июня "посмотрим исполнение соглашения за май, исполнение в июне и ситуацию по прогнозам", уточнил министр.