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ТЭК 17.06.2020 18:29

JMMC ОПЕК+ 18 июня рассмотрит исполнение сделки в мае-июне, уточнит прогнозы

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня рассмотрит исполнение сделки и прогнозы.

"Это соглашение гибкое, и для нас важно понимать ситуацию на рынке", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация, как будет меняться спрос, как будет меняться баланс спроса и предложения на рынке", - добавил он, напомнив, что есть договоренность ежемесячно мониторить ситуацию.

На очередном заседании JMMC 18 июня "посмотрим исполнение соглашения за май, исполнение в июне и ситуацию по прогнозам", уточнил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, JMMC, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]