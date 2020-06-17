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ТЭК 17.06.2020 21:45

Добыча нефти в Туркмении в 2019г снизилась на 0,5%, природного газа выросла на 2,7% - ВР

Добыча нефти в Туркмении в 2019 году снизилась на 0,5%, добыча природного газа выросла на 2,7%, сообщается в обзоре ВР - World Energy 2020, опубликованном на сайте компании.

По данным ВР, в 2019 году в стране было добыто 12,5 млн тонн нефти против 12,6 млн тонн в предыдущем году. Добыча нефти и конденсата в 2019 году составляла 228 тыс. баррелей в сутки, что на 3,5% меньше аналогичного показателя 2018 года.

Общее потребление нефти внутри страны в 2019 году выросло на 8,7% и составило 162 тыс. баррелей в сутки против 149 тыс. баррелей в сутки в 2018 году.

Добыча природного газа в Туркмении в 2019 году была равна 63,2 млрд кубометров (рост на 2,7%). При этом внутреннее потребление газа составило 31,5 млрд кубометров, что на 11,1% превысило уровень 2018 года (28,4 млрд кубометров).

Доказанные запасы нефти в Туркмении на конец 2019 года оцениваются, по данным ВР, в 0,1 млрд тонн, природного газа - 688,1 трлн куб. футов.

Отмечается также, что выбросы углекислого газа в Туркмении в 2019 году увеличились на 9,8% по сравнению с 2018 годом, до 85,8 млн тонн.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]