Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами

Азербайджан и Украина в ходе очередного раунда межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Киевом.

Межмидовские политические консультации Азербайджан-Украина состоялись в среду в видеоформате, сообщает МИД Азербайджан.

Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Киев - замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой территориальной целостности двух стран в рамках признанных границ на международном уровне, суверенитета и нерушимости государственных границ и подчеркнули, что эта поддержка будет продолжаться на двустороннем, региональном и международном уровнях.

«В ходе консультаций также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций. Также были затронуты вопросы вызывающие взаимный интерес в гуманитарной, военно-технической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, транзитных грузоперевозок, в сферах образования, здравоохранения и др», - отмечает МИД.

Халафов выразил удовлетворение уровнем товарооборота по итогам первого квартала 2020 года и предоставил обширную информацию о транзитных маршрутах, созданных по инициативе и участии Азербайджана, в частности железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, Юг-Запад, отметив, что Украина также могла бы воспользоваться преимуществами этих проектов.

В целях укрепления сотрудничества было предложено провести заседания рабочих групп Совместной азербайджано-украинской межправительственной комиссии в формате видеоконференции.

Б.Рустамбеков