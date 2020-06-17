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Внешняя политика 17.06.2020 18:57

Баку предлагает Киеву воспользоваться региональными транспортными маршрутами

Азербайджан и Украина в ходе очередного раунда межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Киевом.

Межмидовские политические консультации Азербайджан-Украина состоялись в среду в видеоформате, сообщает МИД Азербайджан.

Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, Киев - замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой территориальной целостности двух стран в рамках признанных границ на международном уровне, суверенитета и нерушимости государственных границ и подчеркнули, что эта поддержка будет продолжаться на двустороннем, региональном и международном уровнях.

«В ходе консультаций также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций. Также были затронуты вопросы вызывающие взаимный интерес в гуманитарной, военно-технической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, транзитных грузоперевозок, в сферах образования, здравоохранения и др», - отмечает МИД.

Халафов выразил удовлетворение уровнем товарооборота по итогам первого квартала 2020 года и предоставил обширную информацию о транзитных маршрутах, созданных по инициативе и участии Азербайджана, в частности железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, Юг-Запад, отметив, что Украина также могла бы воспользоваться преимуществами этих проектов.

В целях укрепления сотрудничества было предложено провести заседания рабочих групп Совместной азербайджано-украинской межправительственной комиссии в формате видеоконференции.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]