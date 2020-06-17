Новак допустил, что часть скважин не будет восстановлена в России после снятия ограничений ОПЕК+

Отдельные нефтяные скважины в России, возможно, не будут восстановлены после снятия ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Не думаю, что есть основания, что у нас в будущем могут быть какие-то проблемы (с восстановлением добычи - ИФ), но не исключаю, что какие-то скважины в будущем не будут восстанавливаться, а будут инвестироваться средства в новые скважины", - сказал он.