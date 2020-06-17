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ТЭК 17.06.2020 19:29

Новак допустил, что часть скважин не будет восстановлена в России после снятия ограничений ОПЕК+

Отдельные нефтяные скважины в России, возможно, не будут восстановлены после снятия ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Не думаю, что есть основания, что у нас в будущем могут быть какие-то проблемы (с восстановлением добычи - ИФ), но не исключаю, что какие-то скважины в будущем не будут восстанавливаться, а будут инвестироваться средства в новые скважины", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, СКВАЖИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]