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ТЭК 17.06.2020 19:45

Новак: текущая цена нефти позволяет балансировать бюджет РФ, в слишком высоких ценах мы не заинтересованы

Россию устраивает текущая цена на нефть с учетом премии марки Urals к Brent, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Что касается цен, наш бюджет был сформирован на этот года при цене $42 за баррель нефти Urals. Сегодня, учитывая, что премия к Brent составляет небольшое количество в цене, мы сегодня примерно на уровне, когда наш бюджет сбалансирован", - сказал он.

Министр напомнил, что любое превышение фактической цены над той, которая заложена в бюджете, позволяет зачислять средства в резервный фонд.

"Но, с другой стороны, сильно высокие цены - это тоже плохо, потому что сильно снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции и приводит к формированию нового кризиса", - заявил Новак.

Он отметил, что в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года Россия считала для себя комфортую цену в размере $50 за баррель - "эти цены можно взять за основу для балансировки".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, КОМФОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]