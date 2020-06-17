Новак: текущая цена нефти позволяет балансировать бюджет РФ, в слишком высоких ценах мы не заинтересованы

Россию устраивает текущая цена на нефть с учетом премии марки Urals к Brent, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Что касается цен, наш бюджет был сформирован на этот года при цене $42 за баррель нефти Urals. Сегодня, учитывая, что премия к Brent составляет небольшое количество в цене, мы сегодня примерно на уровне, когда наш бюджет сбалансирован", - сказал он.

Министр напомнил, что любое превышение фактической цены над той, которая заложена в бюджете, позволяет зачислять средства в резервный фонд.

"Но, с другой стороны, сильно высокие цены - это тоже плохо, потому что сильно снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции и приводит к формированию нового кризиса", - заявил Новак.

Он отметил, что в прогнозе социально-экономического развития до 2035 года Россия считала для себя комфортую цену в размере $50 за баррель - "эти цены можно взять за основу для балансировки".