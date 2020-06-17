Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $40,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $40,69 за баррель, что на $0,27 (0,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,36 (0,94%) - до $38,02 за баррель.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
Запасы бензина в США снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей.
Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,608 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.
ОПЕК сохраняет прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн б/с - до 90,6 млн б/с, говорится в июньском отчете картеля. Оценка мирового спроса в 2019 году также осталась без изменений на уровне 99,76 млн б/с.
В то же время прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020 году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с, пишет ОПЕК. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом (65,03 млн б/с).
Пересмотр основан на оценках добычи нефти за апрель и май в странах, не входящих в ОПЕК и участвующих в сделке по сокращению добычи ОПЕК+.
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи, в мае снизили производство на 9,2 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, когда часть из них резко нарастила добычу после разрыва предыдущей сделки, говорится в ежемесячном отчете.
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